Зять "Лоту Гули" отпущен на свободу

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Видади Гусейнов, обвиненный в незаконном обороте наркотических средств, досрочно отпущен на свободу.

Как сообщает Report, суд принял решение о досрочном освобождении содержащегося в следственном изоляторе №1 В.Гусейнова.

Отметим, что согласно обвинительному акту, 30 апреля 2016 года В. Гусейнов был задержан в качестве подозреваемого лица сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП напротив дома №4 по улице Мира в поселке Бакиханов Сабунчинского района. При нем нашли 12,360 г героина.

В отношении В. Гусейнова возбуждено уголовное дело по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК и решением Сабунчинского районного суда избрана мера пресечения – арест сроком на 3 месяца. После рассмотрения уголовного дела в прокуратуре Сабунчинского района, его направили в суд.

При рассмотрении дела в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Ильгара Аббасова гособвинитель выступил с ходатайством. Прокурор обосновал ходатайство тем, что орган предварительного следствия был не прав при оценке вопроса приобретения, хранения и перевозки В. Гусейновым не с целью продажи 12,360 г героина. Он потребовал возвращения уголовного дела на предварительное следствие. Суд удовлетворил ходатайство. Согласно решению, уголовное дело вновь было направлено в прокуратуру для предварительного расследования.

Затем в отношении В. Гусейнова выдвинули обвинение по статье 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в крупном размере) УК.

24 февраля на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева прокурор Фарид Нагиев выступил с ходатайством. Он выразил протест против судьи А. Гаджиева. Прокурор отметил, что во время суда над Надиром Салифовым ("Лоту Гули) А. Гаджиев был его адвокат, что делало его заинтересованным лицом в данном процессе.

Адвокат обвиняемого Камандар Насибов назвал протест необоснованным и попросил не удовлетворять его. В. Гусейнов выразил согласие с адвокатом.

Позже судьи Фикрет Гарибов и Расим Садыгов удалились для обсуждения протеста. Решение было оглашено после совещания. Судьи удовлетворили протест. Процесс был отложен до назначения нового судьи.

Напомним, что В. Гусейнов приходится зятем (мужем сестры) ныне находящемуся в заключении и известному в криминальном мире как "Лоту Гули" авторитету Н. Салифову.