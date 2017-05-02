Злоумышленник нанес 30-летней женщине ножевое ранение, пытаясь украсть ее сумку - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку злоумышленник нанес 30-летней женщине ножевое ранение, при попытке украсть ее сумку. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Бинагадинском районе.

30-летней Магеррамовой Самире Рафиг гызы было нанесено ножевое ранение в парке на проспекте Азадлыг. Она была госпитализирована. Во своих первых показаниях полицейским в больнице С. Магеррамова сообщила, что неизвестный попытался выхватить ее сумку, когда она гуляла в парке. Женщина получила ножевое ранение при сопротивлении.

Хирург больницы Бахрам Зейналов сообщил Report, что состояние С. Магеррамовой тяжелое. С. Магеррамова находится в реанимационном отделении больницы.

По факту сотрудниками 5-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции ведется расследование.