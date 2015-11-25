Журналисты дали показания на суде по делу Рауфа Миргадирова

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу журналиста Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, на закрытом заседании под председательством судьи Алисултана Османова показания дали свидетели Али Гулиев, журналист, политический комментатор Азер Рашидоглу и сотрудник информационного агентства "Туран" Фарид Гахраманов.

Очередное заседание суда назначено на 2 декабря.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции. Затем журналист был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.