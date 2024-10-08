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Журналистов не допустили на заседание суда по делу Ахмеда Ахмедова

Журналистов не допустили на заседание суда по делу Ахмеда Ахмедова В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи, в том числе двух несовершеннолетних.
Происшествия
8 октября 2024 г. 16:16
Журналистов не допустили на заседание суда по делу Ахмеда Ахмедова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи, в том числе двух несовершеннолетних.

Как сообщает Report, представителей СМИ не допустили на процесс, проходящий под председательством судьи Сабины Мамедзаде.

Адвокат обвиняемого сообщил журналистам, что заседание прошло за закрытыми дверями из соображений безопасности Ахмеда Ахмедова.

По его словам, на заседании были заслушаны показания обвиняемого, и следующее заседание назначено на 10 октября.

13 февраля этого года на территории Хатаинского района города Баку были убиты Мехман Ахмедов (1972 г.р.), Бикя Ахмедова (1977 г.р.), Эльмира Ахмедова (1997 г.р.), Ульвия Нифталиева (2021 г.р.) и Мухаммед Ахмедов (2015 г.р.). По подозрению в совершении убийства членов своей семьи был задержан Ахмед Ахмедов (1999 г.р.).

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК АР. Ахмед Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого по делу. Суд принял решение поместить его в психиатрическую больницу.

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Версия на азербайджанском языке Ailəsinin beş üzvünü qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun məhkəməsi keçirilib - YENİLƏNİB

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