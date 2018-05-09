Журналист Рауф Талышинский предан земле

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Учредитель и главный редактор газеты "Эхо" и сайта echo.az Рауф Талышинский предан земле.

Как сообщает Report, известный журналист был похоронен на кладбище "Волчьи ворота" на территории Ясамальского района Баку.

В церемонии похорон приняли участие близкие Р.Талышинского, друзья, представители СМИ и общественности.

Отметим, что Рауф Талышинский скончался вчера в возрасте 62 лет от инфаркта.

Рауф Талышинский родился 16 ноября 1956 года в семье известных представителей интеллигенции Азербайджана. В 1978 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета.

Работал в газетах "Молодежь Азербайджана", "Вышка", "Известия". Являясь одним из руководителей газеты "Зеркало" с 1990 года, сыграл большую роль в формировании современной Азербайджанской журналистики.

С 27 января 2001 года был главным редактором газеты "Эхо". Рауф Талышинский за заслуги в развитии журналистики был удостоен почетного звания "Заслуженный журналист".

Аллах рехмет элясин!