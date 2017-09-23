Журналист Хадиджа Исмаил обратилась в суд для снятия ограничения на выезд из страны

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Журналист Хадиджа Исмаил обратилась в суд с апелляционной жалобой для снятия ограничения на выезд из страны в испытательный период.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 25 сентября.

Дело рассмотрят под председательством судьи Намика Мамедова.

Отметим, что Х.Исмаил была арестована в декабре прошлого года. Она обвинялась по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от выплаты налогов) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям она осуждена на лишение свободы сроком на 7 лет и 5 месяцев. Не согласившись с приговором, Х.Исмаил подала апелляционную жалобу, однако жалоба не была удовлетворена. 25 мая 2016 года Верховный суд освободил Х.Исмаил, назначив ей 3,6 года лишения свободы условно.

Напомним, что ранее Х.Исмаил обращалась в Бинагадинский районный суд для снятия ограничения на выезд из страны. Суд не удовлетворил иск журналиста. Лна подала апелляцию на решение суда. Бакинский апелляционный суд также не удовлетворил жалобу.

Х.Исмаил вновь обратилась в Бинагадинский районный суд для снятия ограничения на выезд из страны в период условного срока. Суд не удовлетворил иск.