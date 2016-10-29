Жителю Баку не заплатили за 60 голов маралов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В отношении жителя Баку совершено мошенничество в крупном размере.

Как сообщает Report, Акиф Алиев 1960 г.р. заявил в правоохранительные органы о факте совершенного в отношении него мошенничества.

Он отметил в своем заявлении, что в августе 2014 года Мадат Байрамов 1982 г.р. купил у него 60 голов маралов на сумму 192 тыс. манатов, но так и не заплатил за них.

Правоохранительные органы проводят расследование по данному факту.