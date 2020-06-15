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Жителя Ярдымлы задержали с 6 кг героина

Жителя Ярдымлы задержали с 6 кг героина

В результате мероприятия, проведенного на основе информации сотрудниками южного регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками, был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель села Гандере Ярдымлинского района Вюсал Кязымов.

Как сообщили южному центру Report в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, при осмотре двора его дома позади вспомогательной пристройки был обнаружен и изъят спрятанный целлофановый пакет с 5 кг 800 гр героина.

По факту ведется расследование.

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