Жителя Ярдымлы задержали с 6 кг героина

В результате мероприятия, проведенного на основе информации сотрудниками южного регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками, был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель села Гандере Ярдымлинского района Вюсал Кязымов.

Как сообщили южному центру Report в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, при осмотре двора его дома позади вспомогательной пристройки был обнаружен и изъят спрятанный целлофановый пакет с 5 кг 800 гр героина.

По факту ведется расследование.