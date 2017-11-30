Жителя Товузского района избил брат, его состояние тяжелое

Товуз. 30 ноября. REPORT.AZ/ Жителя Товузского района брат избил до больничной койки.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Алакол. Жителя того же села Ризвана Джавад оглу Алиев 1968 г.р. брат избил до больничной койки. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

По данным, причиной драки стали жены братьев. Так, спор, возникший между женщинами, перерос в драку между братьями. Пытавшиеся разнять конфликтующих женщин братья вскоре сами перешли в рукопашную.

По факту ведется расследование.