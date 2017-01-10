Жителя Товуза убило электрическим током

Товуз. 10 января. REPORT.AZ/ В Товузском районе 34-летнего мужчину убило электрическим током.

Как сообщает западное бюро Report, случай зарегистрирован на территории села Ахмедабад.

Согласно информации, тело Рамина Сафарова 1983 года рождения было найдено около трансформатора на территории села.

Тело направлено в Товузское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Установлено, что Р.Сафаров скончался от удара током.

По факту начато расследование.