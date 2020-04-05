Жителя Товуза убили и выбросили его тело - ОБНОВЛЕНО

Стало известно, кому принадлежит тело, найденное в Товузе.

Как передает западное бюро Report, тело принадлежит жителю района Эльнуру Мехдиеву Валех оглу 1991 года рождения.

Установлено, что его убили двумя ударами ножа.

Отметим, что Э.Мехдиев ранее был несколько раз судим.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

***11:47

В Товузе обнаружено тело мужчины.

Как передает западное бюро Report, тело было найдено вблизи постройки на улице Ахмеда Джавада.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что на теле обнаружены следы насилия.

По факту ведется расследование.