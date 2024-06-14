Жителя Шеки задержали за хищение 228 тыс. манатов под предлогом инвестиций

Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции задержали 24-летнего Джавида Мустафаева, который присвоил деньги граждан под предлогом заработка в социальной сети.

Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции задержали 24-летнего Джавида Мустафаева, который присвоил деньги граждан под предлогом заработка в социальной сети.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, он создал в соцсети Instagram страницу под названием "investa_emine_gazanc", на которой давал ложные обещания о большой прибыли при небольших вложениях.

Под предлогом увеличения суммы на балансе и оплаты комиссий Мустафаев присваивал деньги граждан.

Аналогичным способом он завладел денежными средствами в размере 228 тыс. манатов, а также золотом и ювелирными изделиями на 50 тыс. манатов. Чтобы его не могли опознать, он просил потерпевших положить драгоценности в заранее определенные им места.

По решению суда в отношении Мустафаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.