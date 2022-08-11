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Жителя Нефтчалы задержали за выращивание конопли на берегу Куры

Жителя Нефтчалы задержали за выращивание конопли на берегу Куры Жителя Нефтчалы задержали за выращивание конопли на берегу Куры.
Происшествия
11 августа 2022 г. 09:40
Жителя Нефтчалы задержали за выращивание конопли на берегу Куры

Жителя Нефтчалы задержали за выращивание конопли на берегу Куры.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Нефтчалинского района и районного отделения Главного управления охраны МВД, был задержан мужчина, выращивающий коноплю на берегу реки Куры в селе Еникенд.

Задержанным оказался житель этого села, ранее судимый Акиф Ганиев.

В ходе осмотра территории сотрудниками полиции изъято 65 кустов конопли. В ходе показаний задержанный признался, что занимался выращиванием этих растений.

По факту в Нефтчалинском РОП возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKür çayının sahilində çətənə bitkiləri yetişdirən şəxs tutulub

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