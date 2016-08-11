 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Жителя Губы насмерть ударило током

    По факту ведется расследование

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Жителя Губы насмерть ударило током.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, местный житель Мазахир Гамидов погиб, попав под напряжение.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi