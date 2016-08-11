​Жителя Губы насмерть ударило током

11 августа, 2016 12:42

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Жителя Губы насмерть ударило током. Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, местный житель Мазахир Гамидов погиб, попав под напряжение. По факту ведется расследование.