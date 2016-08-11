Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Жителя Губы насмерть ударило током.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, местный житель Мазахир Гамидов погиб, попав под напряжение.
По факту ведется расследование.
Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Жителя Губы насмерть ударило током.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, местный житель Мазахир Гамидов погиб, попав под напряжение.
По факту ведется расследование.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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