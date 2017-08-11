Геранбой. 11 августа. REPORT.AZ/ Жителя Геранбоя ужалила змея.
Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Гюрзалылар.
Житель села Агиль Гасан оглу Гасанов 1967 г.р. во время работы на придворовом участке был ужален змеей в правое бедро. Он был доставлен в Геранбойскую районную центральную больницу в тяжелом состоянии, ему оказали первую медпомощь и разместили в реанимационном отделении.
Его лечение продолжается.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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