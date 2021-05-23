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Жителя Газаха задержали с марихуаной

Жителя Газаха задержали с марихуаной Сотрудники Отдела полиции Газахского района на основе поступившей информации задержали жителя района Рашада Аскерова по подозрению в незаконном получении и хранении наркотических средств
Происшествия
23 мая 2021 г. 08:25
Жителя Газаха задержали с марихуаной

Сотрудники Отдела полиции Газахского района на основе поступившей информации задержали жителя района Рашада Аскерова по подозрению в незаконном получении и хранении наркотических средств.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе личного обыска у задержанного обнаружили целлофановый пакет с наркотическим веществом – марихуаной.

Обнаруженные наркотики были изъяты в качестве вещественного доказательства и направлены на экспертизу, расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazax sakinində narkotik vasitə aşkarlandı

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