Жителя Газаха задержали с марихуаной

Сотрудники Отдела полиции Газахского района на основе поступившей информации задержали жителя района Рашада Аскерова по подозрению в незаконном получении и хранении наркотических средств

Сотрудники Отдела полиции Газахского района на основе поступившей информации задержали жителя района Рашада Аскерова по подозрению в незаконном получении и хранении наркотических средств.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе личного обыска у задержанного обнаружили целлофановый пакет с наркотическим веществом – марихуаной.

Обнаруженные наркотики были изъяты в качестве вещественного доказательства и направлены на экспертизу, расследование по факту продолжается.