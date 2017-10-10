Жителя Гаха насмерть ударило током в день его рождения - ПОДРОБНОСТИ - ОБНОВЛЕНО

Гах. 10 октября. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали, связанные с молодым человеком, которого сегодня насмерть ударило током в Гахском районе.

Как сообщает северо-западное бюро Report, выполняя сантехнические работы во дворе своего дома, житель Гахского района Закир Фикрет оглу Ахмедов по неосторожности попал под напряжение.

Работая утюжком для пайки пластмассовых труб, он нечаянно дотронулся до открытой не изолированной и поврежденной части удлинителя. Из-за влажности почвы, его насмерть ударило током.

Отметим, что З.Ахмедов родился 10 октября 1990 года в городе Гах и сегодня ему исполнилось 27 лет.

***16:19

Гах. 10 октября. REPORT.AZ/ В Гахском районе 27-летний молодой человек попал под напряжение.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня днем в городе Гах.

Работавшего в своем дворе местного жителя Закира Фикрет оглу Ахмедова 1990 г.р. ударило током. Он скончался по дороге в Гахскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.