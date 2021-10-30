О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жителя Физули задержали при попытке проникнуть на заминированные территории

Жителя Физули задержали при попытке проникнуть на заминированные территории Сотрудники Физулинского районного отдела полиции 28 октября задержали жителя села Ахмедбейли М.Мохсумзаде, пытавшегося незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории на своем автомобиле марки "ВАЗ-2106".
Происшествия
30 октября 2021 г. 14:00
Жителя Физули задержали при попытке проникнуть на заминированные территории

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции 28 октября задержали жителя села Ахмедбейли М.Мохсумзаде, пытавшегося незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории на своем автомобиле марки "ВАЗ-2106".

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, проигнорировав требования сотрудников полиции контрольно-пропускных пунктов на территории села Алханлы и города Физули, он пытался проехать дальше.

В отношении М.Мохсумзаде составлен протокол по статье 535 (Злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего) Кодекса АР об административных проступках.

Он был арестован судом в административном порядке на 25 дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərə keçməyə cəhd göstərən şəxs həbs olunub

Самое важное

Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
30 октября 2021 г. 12:56
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
29 октября 2021 г. 16:14
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
29 октября 2021 г. 13:25
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
29 октября 2021 г. 12:48
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
29 октября 2021 г. 11:26
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
29 октября 2021 г. 10:40
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Эрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
ВидеоЭрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
28 октября 2021 г. 22:05
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi