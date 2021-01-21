Жителя Баку задержали с 5 кг наркотиков

Задержанный был ранее судим

У жителя Баку обнаружили наркотики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками 36-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель города Баку, ранее судимый А.Адыгезалов.

В ходе личного обыска у него был обнаружен метамфетамин, при осмотре принадлежащего ему автомобиля марки ВАЗ-2108 - более 2 кг героина и более 3 кг марихуаны.