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    Жителя Баку ужалила змея

    Состояние Фуада Мамедова оценивается как тяжелое

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Жителя Баку ужалила змея. Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Зиря Хазарского района.

    Так, Фуада Мамедова ужалила змея. Он был помещен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

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