Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Жителя Баку ужалила змея. Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Зиря Хазарского района.

Так, Фуада Мамедова ужалила змея. Он был помещен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.