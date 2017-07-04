Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Жителя Баку ужалила змея. Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Зиря Хазарского района.
Так, Фуада Мамедова ужалила змея. Он был помещен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Жителя Баку ужалила змея. Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Зиря Хазарского района.
Так, Фуада Мамедова ужалила змея. Он был помещен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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