​Жителя Баку укусила обезьяна

Обезьяна укусила хозяина в Низаминском районе Баку, передает Report.

Сообщается, что от укуса примата пострадала 26-летняя Айсель Мамедова. Ей была введена соответствующая вакцина и она была отпущена на амбулаторное лечение.

Рамин Шахбазов.