​Жителя Баку укусила обезьяна

Обезьяна укусила хозяина в Низаминском районе Баку, передает Report.
Сообщается, что от укуса примата пострадала 26-летняя Айсель Мамедова. Ей была введена соответствующая вакцина и она была отпущена на амбулаторное лечение.
Рамин Шахбазов.
Обезьяна укусила хозяина в Низаминском районе Баку, передает Report.
Сообщается, что от укуса примата пострадала 26-летняя Айсель Мамедова. Ей была введена соответствующая вакцина и она была отпущена на амбулаторное лечение.
Рамин Шахбазов.
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