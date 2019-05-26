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Жителя Баку укусила обезьяна

​Жителя Баку укусила обезьяна

Обезьяна укусила хозяина в Низаминском районе Баку, передает Report.

Сообщается, что от укуса примата пострадала 26-летняя Айсель Мамедова. Ей была введена соответствующая вакцина и она была отпущена на амбулаторное лечение.

Рамин Шахбазов.  

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