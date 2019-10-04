Жителя Баку избили в салоне Playstation

В Хырдалане в салоне Playstation избили 25-летнего парня.

Как сообщает Report, житель города Баку С.Асланов обратился в полицию, сообщив, что в Ясамальском районе встретился с неким Фаридом, с которым познакомился в соцсетях.

После этого знакомые Фарида - Рауф, Ульви, Байрам и Роял насильно посадили парня в автомобиль и отвезли в салон Playstation в городе Хырдалан, избили его, снимая все это на видео. Мужчины потребовали у С.Асланова 2000 манатов, в противным случае они обещали выставить видео в соцсети.

По факту ведется расследование.