Жителя Баку избили в чайхане за нецензурные слова

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в чайхане был избит мужчина, находившийся там со своими друзьями.
Как сообщает Report, случай зарегистрирован в Насиминском районе.
Согласно информации, Садыгов Анар Габиб оглу 1978 года рождения громко выругался. Ему сделали замечание люди, сидевшие за соседним столом. В результате между ними возникла драка, А.Садыгов был избит. Он получил тяжелые телесные повреждения.
А.Садыгов госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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