Жителя Баку избили в чайхане за нецензурные слова

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в чайхане был избит мужчина, находившийся там со своими друзьями.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в Насиминском районе.

Согласно информации, Садыгов Анар Габиб оглу 1978 года рождения громко выругался. Ему сделали замечание люди, сидевшие за соседним столом. В результате между ними возникла драка, А.Садыгов был избит. Он получил тяжелые телесные повреждения.

А.Садыгов госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1.

По факту ведется расследование.