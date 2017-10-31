Жителя Агсу ужалила змея - ФОТО

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Агсу. 31 октября. REPORT.AZ/ Жителя Агсуинского района ужалила змея.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гарагоюнлу.

Так, жителя села Руслана Гаджиева 1989 г.р. ужалила змея, когда он прогуливался посреди кустарников.

В тяжелом состоянии он был доставлен в Агсуинскую центральную районную больницу. Больному была введена сыворотка от змеиного яда, он был помещен в реанимационное отделение.

В настоящее время его состояние удовлетворительное.