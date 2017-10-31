 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Жителя Агсу ужалила змея - ФОТО

    Он помещен в реанимационное отделение
    © Report

    Агсу. 31 октября. REPORT.AZ/ Жителя Агсуинского района ужалила змея.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гарагоюнлу.

    Так, жителя села Руслана Гаджиева 1989 г.р. ужалила змея, когда он прогуливался посреди кустарников.

    В тяжелом состоянии он был доставлен в Агсуинскую центральную районную больницу. Больному была введена сыворотка от змеиного яда, он был помещен в реанимационное отделение.

    В настоящее время его состояние удовлетворительное.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi