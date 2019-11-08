Жителя Агджабеди убили ножницами на собственном дне рождения

Уточнены подробности убийства, совершенного в Агджабединском районе Азербайджана.

Как передает Report, инцидент произошел 7 ноября около 17:00 на улице Кямиля Насибова.

Житель Агджабединского района Джавид Гулиев 1988 г.р. пришел в гости к знакомому Кериму Султанову 1974 г.р. на празднование его дня рождения. Во время торжества, устроенного во дворе дома, между К.Султановым и Дж.Гулиевым возник конфликт на почве личных отношений, во время которого К.Султанов грубо обругал Дж.Гулиева.

Дж.Гулиев покинул торжество и пошел домой. Взяв из дома ножницы, он вернулся в дом К.Султанова, который в это время стоял во дворе, и нанес ему удар ножницами в область грудной клетки.

Раненый К.Султанов был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии, но спасти его жизнь не удалось. Он умер в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Сотрудники правоохранительных органов задержали Дж.Гулиева.