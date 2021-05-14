Жительницу Масаллы тяжело ранил ножом ее бывший муж - ОБНОВЛЕНО

Задержан житель села Онджагала Масаллинского района Кямаляддин Адиль оглу Азизов 1984 года рождения, нанесший ножевые ранения

Задержан мужчина, тяжело ранивший бывшую супругу в Масаллы

Задержан житель села Онджагала Масаллинского района Кямаляддин Адиль оглу Азизов 1984 года рождения, нанесший ножевые ранения жительнице села Гасанли Захре Аскер гызы Азизовой 1994 года рождения.

Об этом сообщает южное бюро Report.

Напомним, что инцидент был зафиксирован в селе Гасанли. Экс-супруг нанес ножевые ранения жительнице села Захре Аскер гызы Азизовой 1994 года рождения.

Пострадавшая была доставлена в Центральную больницу Лянкяранского района. Врачи диагностировали у женщины многочисленные колото-резаные ранения, она потеряла много крови. З.Азизову прооперировали и поместили в отделение реанимации.

По факту ведется расследование.

21:15

В Масаллинском районе произошла поножовщина.

Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Гасанли.

Сообщается, что экс-супруг нанес ножевые ранения жительнице села Захре Аскер гызы Азизовой 1994 года рождения.

Пострадавшая была доставлена в Центральную больницу Лянкяранского района. Врачи диагностировали у женщины многочисленные колото-резаные ранения, она потеряла много крови. З.Азизову прооперировали и поместили в отделение реанимации.

По факту ведется расследование.