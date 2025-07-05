Жительница Сумгайыта попала в ДТП в Огузском районе

В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован на пересечении улиц Гаджи Зейналабдина Тагиева и Джаваншира.
Автомобиль марки Chevrolet Cruze под управлением жительницы города Сумгайыта Тюркяны Мехман гызы Кёсаевой (1990 г.р.) столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, управляемым Тарланом Князь оглу Аллахвердиевым (1989 г.р.).
В результате оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.