Жительница Сумгайыта попала в ДТП в Огузском районе

В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован на пересечении улиц Гаджи Зейналабдина Тагиева и Джаваншира.

Автомобиль марки Chevrolet Cruze под управлением жительницы города Сумгайыта Тюркяны Мехман гызы Кёсаевой (1990 г.р.) столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, управляемым Тарланом Князь оглу Аллахвердиевым (1989 г.р.).

В результате оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.