О нас

Жительница Сумгайыта попала в ДТП в Огузском районе

Жительница Сумгайыта попала в ДТП в Огузском районе В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
5 июля 2025 г. 17:31
Жительница Сумгайыта попала в ДТП в Огузском районе

В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован на пересечении улиц Гаджи Зейналабдина Тагиева и Джаваншира.

Автомобиль марки Chevrolet Cruze под управлением жительницы города Сумгайыта Тюркяны Мехман гызы Кёсаевой (1990 г.р.) столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, управляемым Тарланом Князь оглу Аллахвердиевым (1989 г.р.).

В результате оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda qadın sürücü qəza törədib, xəsarət alanlar var

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi