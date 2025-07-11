Жительница Ходжалы: Армяне взяли меня в заложники с четырьмя маленькими детьми

Жительница Ходжалы: Армяне взяли меня в заложники с четырьмя маленькими детьми

На судебном заседании Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности и военных преступлений, были заслушаны показания лиц, пострадавших в результате оккупации территорий Азербайджана вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, пострадавшая Мехрибан Бекирова рассказала, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время бегства из Ходжалы, вместе с четырьмя малолетними детьми, включая одного новорожденного, была взята в заложники вооруженными силами Армении, доставлена в Ханкенди и удерживалась там в течение 10 дней. Ее полуторагодовалый сын получил осколочное ранение головы. В Ханкенди она подвергалась пыткам - от нее требовали сведения о муже, Абдулле Гамзаеве, который работал полицейским в аэропорту Ходжалы.

Отвечая на вопрос прокурора, Бекирова отметила, что еще до трагедии Ходжалы регулярно подвергался обстрелам, из-за чего жители укрывались в подвалах. Своего младенца она родила именно в подвале - 23 февраля.

Пострадавший Аваз Аббасов сообщил, что был жителем Керкиджахана. В 1989 году, когда он учился в третьем классе, а его брат Эйваз - в первом, в них бросили гранату: "К нам подошла группа людей и заявила, что отомстит азербайджанцам. Когда я попытался позвать на помощь, они бросили гранату. Мой брат погиб, я получил тяжелые ранения и лечился в больницах города Шуша, Агдама и Баку".