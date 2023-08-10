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Жительница Баку задержана по подозрению в мошенничестве с авиабилетами

Жительница Баку задержана по подозрению в мошенничестве с авиабилетами Жительница Баку Мелек Зейналова задержана по подозрению в присвоении денег граждан под предлогом продажи им дешевых авиабилетов и туров.
Происшествия
10 августа 2023 г. 09:39
Жительница Баку задержана по подозрению в мошенничестве с авиабилетами

Жительница Баку Мелек Зейналова задержана по подозрению в присвоении денег граждан под предлогом продажи им дешевых авиабилетов и туров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Женщина была задержана и передана следствию. Было установлено, что Зейналова создала группу в WhatsApp, где предлагала гражданам дешевые авиабилеты, представившись сотрудницей одной из авиакомпаний. Обманутые граждане перечисляли деньги мошеннице, в общей сложности пострадавшим был нанесен ущерб в размере 300 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (Мошенничество с причинением значительного ущерба), суд принял решение об аресте М. Зейналовой.

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Версия на азербайджанском языке Ucuz aviabilet və tur paketlər təşkil edəcəyi adı altında vətəndaşları aldadan şəxs həbs olunub

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