Жительница Баку задержана по подозрению в мошенничестве с авиабилетами

Жительница Баку Мелек Зейналова задержана по подозрению в присвоении денег граждан под предлогом продажи им дешевых авиабилетов и туров.

Жительница Баку Мелек Зейналова задержана по подозрению в присвоении денег граждан под предлогом продажи им дешевых авиабилетов и туров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Женщина была задержана и передана следствию. Было установлено, что Зейналова создала группу в WhatsApp, где предлагала гражданам дешевые авиабилеты, представившись сотрудницей одной из авиакомпаний. Обманутые граждане перечисляли деньги мошеннице, в общей сложности пострадавшим был нанесен ущерб в размере 300 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (Мошенничество с причинением значительного ущерба), суд принял решение об аресте М. Зейналовой.