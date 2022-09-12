Жительница Баку подозревается в отравлении годовалого ребенка

В Баку женщина подозревается в отравлении своего годовалого ребенка.

В Баку женщина подозревается в отравлении своего годовалого ребенка.

Об этом Report сообщили в Сураханской районной прокуратуре.

9 сентября в прокуратуру Сураханского района поступила информация о смерти ребенка 2021 года рождения в поселке Говсан Сураханского района.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в умышленном убийстве ребенка его матерью Наргиз Багиевой 2002 г.р., которая, как полагает следствие, добавила перекись водорода в еду младенца.

По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Наргиз Багиева задержана в качестве подозреваемой, расследование продолжается.