Жительница Баку подозревается в отравлении годовалого ребенка

В Баку женщина подозревается в отравлении своего годовалого ребенка.
Об этом Report сообщили в Сураханской районной прокуратуре.
9 сентября в прокуратуру Сураханского района поступила информация о смерти ребенка 2021 года рождения в поселке Говсан Сураханского района.
В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в умышленном убийстве ребенка его матерью Наргиз Багиевой 2002 г.р., которая, как полагает следствие, добавила перекись водорода в еду младенца.
По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.
Наргиз Багиева задержана в качестве подозреваемой, расследование продолжается.