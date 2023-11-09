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Жители Шамкира передали полиции незаконно хранившееся оружие

Жители Шамкира передали полиции незаконно хранившееся оружие За последнюю неделю 17 жителей Шамкирского района добровольно сдали полиции хранившееся у них без соответствующих документов охотничье оружие различных марок и калибров.
Происшествия
9 ноября 2023 г. 11:03
Жители Шамкира передали полиции незаконно хранившееся оружие

За последнюю неделю 17 жителей Шамкирского района добровольно сдали полиции хранившееся у них без соответствующих документов охотничье оружие различных марок и калибров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники Шамкирского районного отдела полиции и его подведомственных учреждений продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по борьбе с незаконным хранением оружия.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, с начала года было изъято в общей сложности 105 единиц оружия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəmkirdə qanunsuz saxlanılan yivli silahlar polisə təhvil verilib

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