Жители Шамкира передали полиции незаконно хранившееся оружие

За последнюю неделю 17 жителей Шамкирского района добровольно сдали полиции хранившееся у них без соответствующих документов охотничье оружие различных марок и калибров.

За последнюю неделю 17 жителей Шамкирского района добровольно сдали полиции хранившееся у них без соответствующих документов охотничье оружие различных марок и калибров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники Шамкирского районного отдела полиции и его подведомственных учреждений продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по борьбе с незаконным хранением оружия.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, с начала года было изъято в общей сложности 105 единиц оружия.