Жители Сальяна ранили друг друга ножом

Сальян. 26 мая. REPORT.AZ / В Сальянском районе произошла поножовщина.

Как сообщает Report, конфликт между 25-летним Насибовым Эмином Эльшан оглу и 18-летним Агаевым Яшаром Эльшан оглу завершился поножовщиной, в результате которой они ранили друг друга ножом.

Оба лица с множественными ножевыми ранениями госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

Как сообщили Report в больнице, раненые прооперированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Причины происшествия неизвестны.

По факту в Сальянском районном отделении полиции проводится расследование.