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    Жители Сальяна ранили друг друга ножом

    Состояние раненых тяжелое

    Сальян. 26 мая. REPORT.AZ / В Сальянском районе произошла поножовщина. 

    Как сообщает Report, конфликт между 25-летним Насибовым Эмином Эльшан оглу и 18-летним Агаевым Яшаром Эльшан оглу завершился поножовщиной, в результате которой они ранили друг друга ножом. 

    Оба лица с множественными ножевыми ранениями госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу. 

    Как сообщили Report в больнице, раненые прооперированы, их состояние оценивается как тяжелое. 

    Причины происшествия неизвестны.

    По факту в Сальянском районном отделении полиции проводится расследование.

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