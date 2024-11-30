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Жители Сабирабада сорвались с высоты во время проведения работ, есть погибший

Жители Сабирабада сорвались с высоты во время проведения работ, есть погибший На территории между Сальянским и Билясуварским районами произошел несчастный случай во время проведения работ по прокладке воздушных линий электропередач.
Происшествия
30 ноября 2024 г. 17:35
Жители Сабирабада сорвались с высоты во время проведения работ, есть погибший

На территории между Сальянским и Билясуварским районами произошел несчастный случай во время проведения работ по прокладке воздушных линий электропередач.

Как сообщает аранское бюро Report, по предварительным данным, жители Сабирабадского района Манафов Новруз Ярмамед оглу (1989 г.р.и Гюльмамедов Агшин Гюлага оглу (1998 г.р.) получили тяжелые травмы в результате падения с электрического столба высотой 15-20 метров.

Н. Манафов скончался по дороге в Сальянскую центральную районную больницу. А. Гюльмамедов будет госпитализирован в Баку в связи с тяжестью состояния.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabad sakinləri elektrik dirəyindən yıxılıb, biri ölüb, digəri ağır yaralanıb

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