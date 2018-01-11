Жители Нахчывана сдали в полицию большое количество оружия

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел Азербайджана продолжают мероприятия по обнаружению и изъятию незаконно хранимого оружия и боеприпасов, а также оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью добровольной сдачи.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате регулярных просветительских правовых мероприятий и разъяснительных бесед вчера граждане сдали в полицию большое количество оружия.

В районные органы полиции добровольно сдали оружие житель города Сумгайыт Беим Юсифзаде 1 пистолет марки "Макаров", житель Бабекского района Нахчыванской АР Афган Мамедов, житель села Садарак Турал Ализаде, житель города Ордубад Умуд Мустафаев, житель села Билав Ханали Гулиев, житель села Парага Амрах Гамидли - найденные со стертыми номерами 4 ружья марки "Иж" и 1 ружье марки "Ортсан", жители Агдашского района Натик Гасымов, Сулейман Абидов и Мехман Османов 3 ружья марки "Иж".

На территории села Кечили Шемкирского района сотрудниками полиции были найдены 1 ружье типа "Карабин" со спиленными прикладом и дулом, 2 магазина с патронами и 238 патронов различного диаметра.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками Агдашского районного отделения полиции у жителя села Гароглан Элмеддина Габилова изъято 1 ружье марки "Иж", сотрудниками Сабирабадского районного отделения полиции у жителя Имишлинского района Ахмеда Гусейнова изъято не зарегистрированное охотничье ружье марки "Иж".

Оружие сдано по назначению.