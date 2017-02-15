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    Жители Лянкярана, чьи дома пришли в аварийное состояние, переехали к родственникам - ФОТО

    В аварийном состоянии находятся еще несколько домов, на стенах построек возникли трещины

    Лянкяран. 15 февраля. REPORT.AZ/ Жители Лянкяранского района, чьи дома пришли в аварийное состояние, переехали к родственникам.

    Как сообщает южное бюро Report, вчера крыши некоторых домов в поселке Балыгчылар рухнули, не выдержав тяжести снега. Отдельным домам нанесен ущерб, некоторые пришли в аварийное состояние.

    Так, рухнула крыша принадлежащего местной жительнице Фариде Бадаловой 4-комнатного каменного дома, пострадали крыши одноэтажного 3-комнатного дома Агалара Велиева, одноэтажного 4-комнатного дома Тегерана Садыгова, одноэтажного 2-комнатного дома Шахина Меджидова. В аварийном состоянии находятся еще несколько домов, на стенах построек возникли трещины. 

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