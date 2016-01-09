Жители Лерикского района ищут депутата Игбала Мамедова

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Жители Лерикского района жалуются на то, что не могут застать своего депутата, избранного от 78-го Лерикского избирательного округа, Игбала Мамедова. Как сообщает Report, по данным жителей района, в Лерике существует ряд социальных проблем.

"Например, большинство дорог напоминают непроходимые болота. Однако Игбал Мамедов, с 2010 года являющийся депутатом от Лерикского района, не интересуется проблемами жителей. Около 6 лет мы практически не видели этого человека. До сегодняшнего дня депутат ни разу не встречался с нами, не интересовался нашими проблемами, не выслушал наши жалобы. И это несмотря на то, что Игбал Мамедов во время предвыборной кампании в прошлом году провел несколько встреч, где пообещал лично решить большинство проблем жителей, в том числе проблему, связанную с дорогами", - заявил один из жителей.

По данным жителей района, депутат, являющийся владельцем компаний Kaspi Yıldız и Relax, создал хозяйство, взяв под свой контроль сотни гектаров земли в Лерикском районе.

Кстати, на днях имя депутата упоминалось в искусственно раздутом ажиотаже "о наличии в автомобиле аптечки". В заявлении Главного управления государственной дорожной полиции говорится, что опубликованная в последние дни в прессе информация является искусственно созданным ажиотажем: "В автомобиле обязательно должна быть аптечка, аварийный знак и противопожарный баллон. Неизвестно, кто создает этот ажиотаж".

Хотя точно неизвестно, кто создает данный ажиотаж, но отчетливо видно, что это делается в целях увеличения продаж данной продукции. В прессе в качестве автора данного ажиотажа упоминалось имя Игбала Мамедова.

Напомним, что в начале этого года в прессе появилась информация, не имеющая никаких источников, о том, что якобы в отношении водителей, не имеющих аварийные знаки, противопожарные баллоны и аптечку в автомобилях, будут применяться серьезные меры. Одной из крупных компаний, занимающихся ввозом противопожарных баллонов в страну, является Kaspi-Yıldız Azər-Türk MM, то есть компания Игбала Мамедова, поэтому местные СМИ указали его имя.

Кстати, согласно полученной информации, Игбал Мамедов находится на отдыхе за рубежом, несмотря на то, что является владельцем центра отдыха Relax.

Отметим, что старший брат Игбала Мамедова - Асиф Мамедов также занимал высокие должности на протяжении долгих лет. В 2006-2011 гг. он занимал пост главы исполнительной власти Балакянского района, а в 2011-2013 гг. был главой исполнительной власти Шамахинского района. 15 февраля 2013 он был освобожден от занимаемой должности согласно распоряжению президента Ильхама Алиева.