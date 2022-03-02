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Жители Киева массово пытаются покинуть город - ФОТОРЕПОРТАЖ

Жители Киева массово пытаются покинуть город - ФОТОРЕПОРТАЖ На железнодорожном вокзале Киева наблюдается большое столпотворение.
Происшествия
2 марта 2022 г. 13:54
Жители Киева массово пытаются покинуть город - ФОТОРЕПОРТАЖ

На железнодорожном вокзале Киева наблюдается большое столпотворение.

Как передает сотрудник восточноевропейского бюро Report с места событий, жители города массово пытаются покинуть Киев.

Отметим, что согласно информации министерства обороны Украины, российская армия продолжает движение в направлении Киева.

Для граждан Азербайджана, столкнувшихся с серьезной угрозой в связи с ситуацией в Украине, сегодня в 12:00 по местному времени с киевского железнодорожного вокзала планируется отправить поезд по маршруту Могилев-Подольск. Проезд в поезде бесплатный, посадка будет осуществляется по принципу живой очереди.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyev sakinləri kütləvi olaraq şəhəri tərk etməyə çalışırlar - FOTOREPORTAJ

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