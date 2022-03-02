Жители Киева массово пытаются покинуть город - ФОТОРЕПОРТАЖ

На железнодорожном вокзале Киева наблюдается большое столпотворение.

На железнодорожном вокзале Киева наблюдается большое столпотворение.

Как передает сотрудник восточноевропейского бюро Report с места событий, жители города массово пытаются покинуть Киев.

Отметим, что согласно информации министерства обороны Украины, российская армия продолжает движение в направлении Киева.

Для граждан Азербайджана, столкнувшихся с серьезной угрозой в связи с ситуацией в Украине, сегодня в 12:00 по местному времени с киевского железнодорожного вокзала планируется отправить поезд по маршруту Могилев-Подольск. Проезд в поезде бесплатный, посадка будет осуществляется по принципу живой очереди.