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Жители Карабаха армянского происхождения беспрепятственно передвигаются через ППП на дороге Лачын-Ханкенди

Жители Карабаха армянского происхождения беспрепятственно передвигаются через ППП на дороге Лачын-Ханкенди Жителя Карабаха армянского происхождения беспрепятственно передвигаются через пограничный пункт пропуска (ППП), установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на дороге Лачын-Ханкенди.
Происшествия
11 мая 2023 г. 17:18
Жители Карабаха армянского происхождения беспрепятственно передвигаются через ППП на дороге Лачын-Ханкенди

Жителя Карабаха армянского происхождения беспрепятственно передвигаются через пограничный пункт пропуска (ППП), установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на дороге Лачын-Ханкенди.

Как видно из представляемого Report видео, на ППП проверяются документы лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, после чего обеспечивается их беспрепятственное передвижение.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки Трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачын-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.

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Версия на английском языке ВидеоKarabakh residents of Armenian origin move freely through checkpoint on Lachin-Khankandi road
Версия на азербайджанском языке Laçın-Xankəndi yolundakı sərhəd-buraxılış məntəqəsi ilə Qarabağın erməni sakinləri maneəsiz keçirlər - VİDEO - EKSKLÜZİV

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