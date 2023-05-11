Жители Карабаха армянского происхождения беспрепятственно передвигаются через ППП на дороге Лачын-Ханкенди

Жителя Карабаха армянского происхождения беспрепятственно передвигаются через пограничный пункт пропуска (ППП), установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на дороге Лачын-Ханкенди.

Жителя Карабаха армянского происхождения беспрепятственно передвигаются через пограничный пункт пропуска (ППП), установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на дороге Лачын-Ханкенди.

Как видно из представляемого Report видео, на ППП проверяются документы лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, после чего обеспечивается их беспрепятственное передвижение.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки Трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачын-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.