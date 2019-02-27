Жители Ходжалы: Как только они вошли в город, сожгли все дома - ФОТО

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Горанбой. 27 февраля. REPORT.AZ/ События в Ходжалы – одна из самых ужасных трагедий в истории человечества. Ходжалинский геноцид вписан кровью в память азербайджанцев, и даже по просшествии веков эта трагедия не забудется, азербайджанцы не позволят ее забыть. Да, и как можно вычеркнуть из памяти зверства, учиненные армянами, теми самыми армянами, которые на каждом углу вопят о "геноциде армян", который даже не могут доказать - ни документально, ни какими-либо свидетельствами. И будь у них возможность, они бы с радостью уничтожили бы все доказательства зверств, совершенных в Ходжалы, так же, как в ту ночь уничтожили ни в чем не повинных ходжалинцев. Но есть живые свидетели той трагедии, есть фото и видеокадры, которые невозможно спрятать от людей, мировой общественности.

Добровольцы карабахского центра Report побеседовали с семьями, которые в ночь с 25 на 26 февраля с трудом спаслись от армянских зверств, избежав неминуемой гибели. Это - всего лишь малая часть воспоминаний о том, какая беда произошла с людьми, бежавшими в ту морозную ночь из теплых домов и потерявшими все в одночасье.

Живым свидетелям той резни тяжело было говорить о пережитом, передать добровольцам карабахского центра Report словами весь тот ужас, который они испытали.

Житель Xоджалы Суран Мамедов: "Ночью 26 февраля Ходжалы обстреляли из тяжелой артиллерии. Мы перешли реку Хачын и через лес направились в сторону Агдама. На той территории армяне такими ужасными способами убивали жителей Ходжалы, что передать невозможно. Моего сына, сестру, зятя убили на моих глазах".

Житель Xоджалы Гарягды Гулиев: "В ночь с 25 на 26 февраля тяжелую бронетехнику расположенного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка двинули на Ходжалы. Город был окружен с восьми сторон. Армяне сначала захватили аэропорт в Ходжалы. Как только они вошли в город во время первой атаки, сожгли все дома. Жители были вынуждены где-то в час ночи покинуть город. Очень трудно вспоминать эти дни. В ту ночь 4 члена мой семьи стали шехидами: две дочки, сын и брат".

Житель Xоджалы Рамиз Мустафаев: "В тот день армяне чинили ужасные зверства. Они убили моего шурина Гусейна, затем вырвали у него золотые зубы, протыкали женщин штыками, мучительно убивали. Ночью нам с трудом удалось добраться до Агдамского района".

Напомним, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью 366-го мотострелкового полка советской армии учинили геноцид над азербайджанцами в городе Ходжалы. В результате были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 8 семей полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 – одного из них. 487 граждан, в их числе 76 детей были тяжело ранены. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-и из них до сих пор неизвестна, в том числе 68 женщин и 26 детей.

В настоящее время донесение до мировой общественности реалий о Ходжалинском геноциде, Азербайджане является одним из основных направлений нашей внешней политики.