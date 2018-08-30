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    Жители Хатаи жалуются на стройку - ФОТО

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Жители улицы Сулеймана Везирова в Хатаинском районе города Баку жалуются на стройку на территории.

    Как сообщает Report, жители выражают недовольство тем, что строительная компания не оградила территорию соответствующим забором. По этой причине в ветреную погоду песок и земля поднимаются в воздух, нанося вред близлежащим домам и машинам.

    В своем заявлении Report назвавшийся представителем осуществляющей строительство компании ООО "Azenco Group" Мурад внес ясность в жалобу. Он отметил, что в настоящее время ведутся небольшие работы по прокладке канализационных линий: "Поскольку по периметру пролегают телекоммуникационные линии, ограждение территории временно отложено. Так, в ближайшие дни соответствующая структура проведет там ремонтные работы и работы по обновлению".

    Собеседник агентства добавил, что по завершении их работы территория полностью будет ограждена и справедливой жалобе жителей будет положен конец.

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