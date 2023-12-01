Жители Гянджи сдали полиции незарегистрированное огнестрельное оружие.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Гянджинского городского управления полиции продолжают мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия, а также поощрению добровольной сдачи гражданами такого оружия.
В результате вышеуказанных мер 25 жителей города добровольно сдали правоохранительным органам охотничьи ружья разных марок и калибров без соответствующих документов.
Мероприятия в данном направлении продолжаются.