Жители Гянджи сдали полиции незарегистрированное огнестрельное оружие

Жители Гянджи сдали полиции незарегистрированное огнестрельное оружие.

Жители Гянджи сдали полиции незарегистрированное огнестрельное оружие.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Гянджинского городского управления полиции продолжают мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия, а также поощрению добровольной сдачи гражданами такого оружия.

В результате вышеуказанных мер 25 жителей города добровольно сдали правоохранительным органам охотничьи ружья разных марок и калибров без соответствующих документов.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.