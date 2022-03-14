Жители Гейчая попали в аварию в Лянкяране, есть погибший и пострадавший

В Лянкяранском районе произошло тяжелое ДТП.

В Лянкяранском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает южный центр Report, происшествие зафиксировано на участке дороге Лянкяран-Борадигях, проходящем через территорию села Сепаради

Согласно информации, автомобиль марки Hyundai съехал с дороги и врезался в дерево, в результате находившиеся в транспортном средстве жители Гейчайского района Эльмир Гурбанов (2002 г.р.) и Джавид Салахлы (2004 г.р.) получили тяжелые травмы. Э.Гурбанов скончался по дороге в больницу, Дж.Салахлы же был доставлен в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы.

По предварительной информации, участники ДТП приехали в Лянкяран для участия в свадебном торжестве, а причиной аварии стала неправильно выбранная скорость в дождливую погоду.