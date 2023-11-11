Жители Газахского района передали полиции незаконно хранившееся оружие

За последнюю неделю 4 жителя Газахского района добровольно сдали полиции хранившееся у них без соответствующих документов охотничье оружие различных марок и калибров.
Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинского райотдела МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.
Было подчеркнуто, что сотрудники Газахского районного отдела полиции и его подведомственных учреждений продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по борьбе с незаконным хранением оружия.
По его словам, оружие передано на соответствующую экспертизу, расследование фактов продолжается.