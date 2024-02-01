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Жители Баку задержаны за хранение оружия и гранат

Жители Баку задержаны за хранение оружия и гранат Сотрудники полиции изъяли у задержанного на территории Хатаинского района Баку 44-летнего Амина Черкезова три ручных гранаты "Ф-1"
Происшествия
1 февраля 2024 г. 19:06
Жители Баку задержаны за хранение оружия и гранат

Сотрудники полиции изъяли у задержанного на территории Хатаинского района Баку 44-летнего Амина Черкезова три ручных гранаты "Ф-1"

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе другой операции на территории района правоохранители задержали также 32-летнего Гюндуза Сафарова, у которого были изъяты три автомата Калашникова и три магазина к ним.

Кроме того, сотрудники полиции Хатаинского района задержали 46-летнего Вугара Искендерова. При нем были обнаружены пистолет Макарова, магазин и восемь патронов к нему, а также наркотическое вещество героин.

Задержанные признались, что намеревались продать хранившееся у них оружие. По фактам проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qanunsuz avtomat və qumbara saxlayan şəxslər tutulub

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