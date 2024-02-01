Жители Баку задержаны за хранение оружия и гранат

Сотрудники полиции изъяли у задержанного на территории Хатаинского района Баку 44-летнего Амина Черкезова три ручных гранаты "Ф-1"

Сотрудники полиции изъяли у задержанного на территории Хатаинского района Баку 44-летнего Амина Черкезова три ручных гранаты "Ф-1"

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе другой операции на территории района правоохранители задержали также 32-летнего Гюндуза Сафарова, у которого были изъяты три автомата Калашникова и три магазина к ним.

Кроме того, сотрудники полиции Хатаинского района задержали 46-летнего Вугара Искендерова. При нем были обнаружены пистолет Макарова, магазин и восемь патронов к нему, а также наркотическое вещество героин.

Задержанные признались, что намеревались продать хранившееся у них оружие. По фактам проводится расследование.