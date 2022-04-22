Жители Баку и Абшерона задержаны в Ярдымлы с большой партией наркотиков

Жители Баку и Абшерона были задержаны с крупными партиями наркотиков и психотропных веществ.

Жители Баку и Абшерона были задержаны с крупными партиями наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом полиции Ярдымлинского района, в селе Арус были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков житель Баку ранее судимый Рафаэль Аллахвердиев и житель Абшеронского района Марахим Ибрагимов.

У задержанных было изъято около 1 кг метамфетамина, 1 кг марихуаны и 970 таблеток наркотического содержания.

По факту в Ярдымлинском районном отделе полиции ведется расследование.

Решением суда в отношении обоих мужчин избрана мера пресечения в виде ареста.