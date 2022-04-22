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Жители Баку и Абшерона задержаны в Ярдымлы с большой партией наркотиков

Жители Баку и Абшерона задержаны в Ярдымлы с большой партией наркотиков Жители Баку и Абшерона были задержаны с крупными партиями наркотиков и психотропных веществ.
Происшествия
22 апреля 2022 г. 10:33
Жители Баку и Абшерона задержаны в Ярдымлы с большой партией наркотиков

Жители Баку и Абшерона были задержаны с крупными партиями наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом полиции Ярдымлинского района, в селе Арус были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков житель Баку ранее судимый Рафаэль Аллахвердиев и житель Абшеронского района Марахим Ибрагимов.

У задержанных было изъято около 1 кг метамфетамина, 1 кг марихуаны и 970 таблеток наркотического содержания.

По факту в Ярдымлинском районном отделе полиции ведется расследование.

Решением суда в отношении обоих мужчин избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və Abşeron sakinləri külli miqdarda narkotiklə tutulub

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