Жители Баку и Абшерона задержаны в Ярдымлы с большой партией наркотиков

Жители Баку и Абшерона были задержаны с крупными партиями наркотиков и психотропных веществ.
Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом полиции Ярдымлинского района, в селе Арус были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков житель Баку ранее судимый Рафаэль Аллахвердиев и житель Абшеронского района Марахим Ибрагимов.
У задержанных было изъято около 1 кг метамфетамина, 1 кг марихуаны и 970 таблеток наркотического содержания.
По факту в Ярдымлинском районном отделе полиции ведется расследование.
Решением суда в отношении обоих мужчин избрана мера пресечения в виде ареста.