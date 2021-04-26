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Три брата из Агджабеди подорвались на мине, есть погибший

Три брата из Агджабеди подорвались на мине, есть погибший Жители Агджабединского района Шахин Вердиев, его брат Айдын и Фирдовси Гулиев попали на минное поле при попытке перейти на освобожденные от оккупации территории
Происшествия
26 апреля 2021 г. 19:26
Три брата из Агджабеди подорвались на мине, есть погибший

Жители Агджабеди подорвались на мине.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

"Несмотря на неоднократные предупреждения, к сожалению, все еще встречаются случаи, когда некоторые люди пытаются перейти за пределы контрольно-пропускных пунктов на освобожденные от оккупации территории различными способами.

Сегодня жители Агджабединского района Шахин Вердиев, его брат Айдын и Фирдовси Гулиев попали на минное поле при попытке перейти на освобожденные от оккупации территории путем обхода контрольных постов. В результате взрыва Ш.Вердиев скончался на месте, еще двое с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в Агджабединскую центральную районную больницу.

По данному факту Агдамской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 100.2, 116.0.6, 120.2.7 Уголовного кодекса.

Мы призываем наших граждан делать выводы из подобных ситуаций, не посещать освобожденные от оккупации территории незаконным путем, подвергая опасности жизнь и здоровье, воздерживаться от таких поездок", - сообщили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Üç qardaş minaya düşüb, ölən və yaralananlar var

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