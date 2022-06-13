О нас

Жители Агджабади задержаны по подозрению в выращивании конопли

Жители Агджабади задержаны по подозрению в выращивании конопли Сотрудники Агджабадинского районного отдела полиции задержали по подозрению в выращивании наркотических растений жителей Агджабадинского района Эмина Тахмазова и Эльмана Мамедова.
Происшествия
13 июня 2022 г. 10:28
Жители Агджабади задержаны по подозрению в выращивании конопли

Сотрудники Агджабадинского районного отдела полиции задержали по подозрению в выращивании наркотических растений жителей Агджабадинского района Эмина Тахмазова и Эльмана Мамедова.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что был проведен осмотр приусадебных участков их домов. В ходе осмотра на участке Э.Тахмазова было выявлено и изъято 76 кустов конопли, а во дворе дома Э.Мамедова - 71.

По обоим фактам в Агджабадинском отделении полиции ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağcabədi polisi əməliyyat keçirib, saxlanılanlar var

Самое читаемое

Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi