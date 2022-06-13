Жители Агджабади задержаны по подозрению в выращивании конопли

Сотрудники Агджабадинского районного отдела полиции задержали по подозрению в выращивании наркотических растений жителей Агджабадинского района Эмина Тахмазова и Эльмана Мамедова.

Сотрудники Агджабадинского районного отдела полиции задержали по подозрению в выращивании наркотических растений жителей Агджабадинского района Эмина Тахмазова и Эльмана Мамедова.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что был проведен осмотр приусадебных участков их домов. В ходе осмотра на участке Э.Тахмазова было выявлено и изъято 76 кустов конопли, а во дворе дома Э.Мамедова - 71.

По обоим фактам в Агджабадинском отделении полиции ведется расследование.