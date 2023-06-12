Жители Абшеронского района задержаны за незаконное ношение огнестрельного оружия

В Абшеронском районе проведены рейды по выявлению и задержанию лиц, причастных к организации сбыта наркотиков и незаконному ношению огнестрельного оружия.

В Абшеронском районе проведены рейды по выявлению и задержанию лиц, причастных к организации сбыта наркотиков и незаконному ношению огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе операций были задержаны и переданы следствию ранее судимые Нияз Бабаев, Магеррам Нейматов и Магеррам Гасанов, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков.

У этих лиц было обнаружено в общей сложности 8 кг наркотических средств, в том числе 6 кг героина и 2 кг психотропного вещества метамфетамин.

Установлено, что задержанные приобрели наркотики, связавшись с наркодилерами, проживающими в Иране.

Кроме того, сотрудники Абшеронского районного отдела полиции задержали в городе Хырдалан и поселке Мехдиабад ранее судимых Намига Рагимова и Габиля Алиева за незаконное хранение огнестрельного оружия. У этих лиц были обнаружены два автомата Калашникова, два магазина к ним и 56 патронов.