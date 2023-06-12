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Жители Абшеронского района задержаны за незаконное ношение огнестрельного оружия

Жители Абшеронского района задержаны за незаконное ношение огнестрельного оружия В Абшеронском районе проведены рейды по выявлению и задержанию лиц, причастных к организации сбыта наркотиков и незаконному ношению огнестрельного оружия.
Происшествия
12 июня 2023 г. 17:06
Жители Абшеронского района задержаны за незаконное ношение огнестрельного оружия

В Абшеронском районе проведены рейды по выявлению и задержанию лиц, причастных к организации сбыта наркотиков и незаконному ношению огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе операций были задержаны и переданы следствию ранее судимые Нияз Бабаев, Магеррам Нейматов и Магеррам Гасанов, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков.

У этих лиц было обнаружено в общей сложности 8 кг наркотических средств, в том числе 6 кг героина и 2 кг психотропного вещества метамфетамин.

Установлено, что задержанные приобрели наркотики, связавшись с наркодилерами, проживающими в Иране.

Кроме того, сотрудники Абшеронского районного отдела полиции задержали в городе Хырдалан и поселке Мехдиабад ранее судимых Намига Рагимова и Габиля Алиева за незаконное хранение огнестрельного оружия. У этих лиц были обнаружены два автомата Калашникова, два магазина к ним и 56 патронов.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda qanunsuz odlu silah gəzdirən şəxslər saxlanılıb

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