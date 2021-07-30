Жителей Нафталана задержали с метамфетамином

У жителей Нафталана изъяли наркотическое вещество метамфетамин.
Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Нафталанского городского отдела полиции задержали на территории города и доставили в полицейский отдел Азера Гасанова, ранее осужденных Мушфига Аскерова и Рамина Зейналова.
В ходе личного обыска при них был обнаружен и изъят наркотик - метамфетамин.
Расследование по факту продолжается.