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Жителей Нафталана задержали с метамфетамином

Жителей Нафталана задержали с метамфетамином У жителей Нафталана изъяли наркотическое вещество метамфетамин.
Происшествия
30 июля 2021 г. 10:25
Жителей Нафталана задержали с метамфетамином

У жителей Нафталана изъяли наркотическое вещество метамфетамин.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Нафталанского городского отдела полиции задержали на территории города и доставили в полицейский отдел Азера Гасанова, ранее осужденных Мушфига Аскерова и Рамина Зейналова.

В ходе личного обыска при них был обнаружен и изъят наркотик - метамфетамин.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaftalan sakinləri “patı” ilə tutulub

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