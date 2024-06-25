Жителей Гёйчая задержали за разбойное нападение, среди них несовершеннолетний

В Гёйчайском районе задержали пятерых подозреваемых в совершении разбойного нападения, среди них несовершеннолетний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Было отмечено, что потерпевший обратился с заявлением в полицию и сообщил, что неизвестные в масках избили его, удерживали в багажнике автомобиля и забрали находившиеся при нем 5 тыс. манатов.

По подозрению в совершении разбойного нападения были задержаны Али Пириев, его родственник Орхан Пириев, Руслан Самедов, Илькин Баширов и один несовершеннолетний.

В ходе следствия было выяснено, что задержанные совершили преступление по предложению Али Пириева. При них была обнаружена часть денег, которыми они завладели в результате нападения.

Решением суда в отношении четырех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, а для несовершеннолетнего избрана другая мера пресечения.

Расследование по факту продолжается.